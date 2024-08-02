Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Çalıştayı'nda, kadın kooperatiflerinin sorunlarına çözüm önerileri tartışıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştayın kadın kooperatiflerine önemli bilgiler sağlayarak kaynak ihtiyacını kolaylaştıracağını belirtti. Şahin ayrıca, kooperatiflerin rekabet gücünü artırmak ve kadın emeğini ekonomiye entegre etmek için bakanlıkların destek verdiğini vurguladı.

02.08.2024 09:41
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen çalıştayda, kadın kooperatiflerinin sorunlarına kalıcı çözüm önerileri konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadın kooperatiflerinin bu çalıştay sayesinde önemli bilgilere ulaşarak ihtiyacı olan kaynağa kolaylıkla sahip olacağını belirtti.

Kadın kooperatiflerinin sıkıntılarına çözüm aramak için çalıştayın organize edildiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Her bir kadın kooperatifimizin belli başlı sıkıntıları var. Dolayısıyla rekabet etme gücünün artırılmasının, kadın emeğinin, bakış açısının ve duygusal zekasının yaşamın bir parçası haline dönüştürmenin gerek şehir gerek aile gerekse de ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu noktada bakanlıklarımız çok destek veriyor. Hibe programları kapsamında maliyeti yüksek makinelerin temin edilmesinde bakanlık destek veriyor. O nedenle bu çalıştay bilgiye ulaştırma konusunda önemli bir nitelik taşıyor."

Şahin, e-ticaret alanının çok önemli bir niteliğe kavuştuğunu belirterek, "Organik ürünlerin pazarından tutun da akıllı tarımdan sürdürülebilir kalkınmaya kadar yeni tanımlamaları içselleştirip kooperatiflerimizi dirençli hale getirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kadın Kooperatifleri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

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