Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kadınlar Atık Kumaşlardan Ekonomiye Katkı Sağlıyor

12.04.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey ilçesindeki dikiş-nakış kursuna katılan kadınlar, atık tekstil ürünlerini değerlendirerek aile ekonomilerine destek oluyor ve mesleki becerilerini geliştiriyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi'ndeki dikiş-nakış kurslarına katılan kadınlar, çevrelerinden topladıkları kumaş atıkları ve evlerinde kullanmadıkları ürünlerden yeni giysiler ve aksesuarlar üreterek aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı bu kursta, kadınlar atık tekstil ürünlerini dikiş makineleriyle işleyerek satışa sunuyor, böylece hem sosyal hayata katılım sağlanıyor hem de ekonomik olarak güçleniyorlar.

Kurs, kadınlara meslek öğrenme fırsatı sunarken, kendi ihtiyaçlarını karşılama ve kızlarının çeyizlerini hazırlama imkanı da tanıyor. Kursiyerler, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ekonomisine destek oluyor ve çevresel farkındalık kazanıyor. Kurs eğitmeni, kadınların atık kumaşlardan ürettikleri ürünlerle ekonomiye katkı sağladığını ve psikolojik olarak rahatladıklarını belirtiyor, ayrıca satış için pazar ortamı talebinde bulunuyor.

Kursiyerlerden bazıları, kurs sayesinde kendilerini geliştirdiklerini, sosyal medya üzerinden satış yaptıklarını ve atık kumaşları değerlendirerek mutlu olduklarını ifade ediyor. Kadınlar, bu imkanları sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı'na teşekkür ederken, makine ve kumaş desteğinin devamını istiyor, eski kumaşları güzelleştirip yeni ürünlere dönüştürmenin hoşlarına gittiğini vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Gaziantep, Şahinbey, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:03:23.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.