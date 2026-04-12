Gaziantep'te Kadınlar Atık Kumaşlardan Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisi'ndeki dikiş-nakış kurslarına katılan kadınlar, çevrelerinden topladıkları kumaş atıkları ve evlerinde kullanmadıkları ürünlerden yeni giysiler ve aksesuarlar üreterek aile ekonomilerine katkıda bulunuyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı bu kursta, kadınlar atık tekstil ürünlerini dikiş makineleriyle işleyerek satışa sunuyor, böylece hem sosyal hayata katılım sağlanıyor hem de ekonomik olarak güçleniyorlar.

Kurs, kadınlara meslek öğrenme fırsatı sunarken, kendi ihtiyaçlarını karşılama ve kızlarının çeyizlerini hazırlama imkanı da tanıyor. Kursiyerler, ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri satarak ev ekonomisine destek oluyor ve çevresel farkındalık kazanıyor. Kurs eğitmeni, kadınların atık kumaşlardan ürettikleri ürünlerle ekonomiye katkı sağladığını ve psikolojik olarak rahatladıklarını belirtiyor, ayrıca satış için pazar ortamı talebinde bulunuyor.

Kursiyerlerden bazıları, kurs sayesinde kendilerini geliştirdiklerini, sosyal medya üzerinden satış yaptıklarını ve atık kumaşları değerlendirerek mutlu olduklarını ifade ediyor. Kadınlar, bu imkanları sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanı'na teşekkür ederken, makine ve kumaş desteğinin devamını istiyor, eski kumaşları güzelleştirip yeni ürünlere dönüştürmenin hoşlarına gittiğini vurguluyor.