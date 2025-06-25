Gaziantep\'te Kadınlara Çikolata Üretimi Eğitimi

Gaziantep'te başlatılan Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu (SECOP) Projesi ile dezavantajlı kadınlara ev ekonomilerine destek olmaları için çikolata yapımı öğretiliyor.

Dünya Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında eşini kaybeden, eşi tarafından terk edilen ve boşanan kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için kurs açıldı.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan atölyeye gelen kadınlar, usta öğreticilerin yardımıyla çikolata yapımını öğreniyor.

Birçok çeşit çikolata yapımını öğrenen kadınların meslek edinerek bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Okul Müdürü Zabit Yılmaz, AA muhabirine, okulun döner sermayesinin ve gıda teknoloji eğitimleri vermesinin SECOP Projesi kapsamında tercih edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Talep olduğu sürece projeyi sürdürmeyi düşündüklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kursumuz geçen yıl bir fikir olarak ortaya çıktı ve bu yıl açtık. Yarısı Suriye uyruklu, diğer yarısı Türk vatandaşlarımızdan olmak üzere 23 kursiyerimizle başladık. Birinci grubumuzun belgelerini verdik, şu anda da ikinci grup kursiyerlerimizle çikolata üretimine devam ediyoruz. Kursiyerlere de kurumumuza ait olan patentini de almış olduğumuz sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıyoruz."

Yılmaz, bu tarz sosyal girişimcilik projelerini yapmaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

Kadınların farklı iş alanlarıyla ailelerinin haricinde topluma da katkı sağladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz aslında bu projeye başlarken öncesinde bir alan taraması yapıldı. Sektörde bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç olduğu söylendi ve biz de verdiğimiz bu eğitimle kadınlarımızı iş gücüne kazandırmayı hedefliyoruz. Projemiz 5 yıllık bir süreyi kapsıyor, ayda 1 grup açtığımızı düşünürsek 5 yıllık süre içerisinde dikkate değer sayıda kadınlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. İlk grubumuzda 23 kursiyer vardı şu anki kursiyerlerle bu zamana kadar 46 kadına eğitim vermişiz."

116 saatlik eğitim veriliyor

Çikolata Eğitmeni Eda Günöz ise kadınların çalışma hayatında yer edinmesi için bu tarz projelerin önemli olduğu aktardı.

Günöz, kadınların hem sosyal faaliyet olarak hem de kendilerinin geçimlerini sağlayabilmeleri adına evde çikolata üretimi yapıp satışını sağlayabildiğini belirterek, "Ayrıca ailesine ve çevresine ekstra bir gelir kaynağı sağlamış oluyorlar. Kursumuzda herhangi bir satış söz konusu değil. Kursiyerler, burada el emeğiyle yapılan çikolataları aralarında paylaşıyor. Kendilerine geçim kaynağı oluşturmak isteyenler ise dışarıda satış yapıyor." dedi.

Günöz, kursun 116 saatlik bir eğitimden oluştuğunu aktararak, "Eğitimin sonunda uygulamalı ve yazılı sınavlarımız yapılıyor. Bu sınavlardan geçen öğrencilerimiz sertifikalarını alıyor. Sertifika sayesinde kendilerine iş imkanı sağlayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Sibel Küçükoğlu ise kursta çeşit çeşit çikolata ürettiklerini belirterek, alacağı sertifikayla kendi iş yerini açmak istediğini belirtti.

Sevgi Gürler de "Çikolata üretimini öğrenip yapıp satmak istiyoruz. Evde oturacağımıza üretmemiz bizim için daha iyi." dedi.

Rana Khoja da çikolata yapmayı sevdiğini, bu alanda kendini geliştirmek için kursa katıldığını kaydetti.