Gaziantep'te Kadınlara Çikolata Üretimi Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Kadınlara Çikolata Üretimi Eğitimi

Gaziantep\'te Kadınlara Çikolata Üretimi Eğitimi
25.06.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SECOP Projesi ile dezavantajlı kadınlara çikolata yapımı öğretiliyor, ev ekonomilerine katkı sağlanıyor.

Gaziantep'te başlatılan Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu (SECOP) Projesi ile dezavantajlı kadınlara ev ekonomilerine destek olmaları için çikolata yapımı öğretiliyor.

Dünya Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında eşini kaybeden, eşi tarafından terk edilen ve boşanan kadınların ev ekonomisine katkı sağlamaları için kurs açıldı.

Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan atölyeye gelen kadınlar, usta öğreticilerin yardımıyla çikolata yapımını öğreniyor.

Birçok çeşit çikolata yapımını öğrenen kadınların meslek edinerek bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Okul Müdürü Zabit Yılmaz, AA muhabirine, okulun döner sermayesinin ve gıda teknoloji eğitimleri vermesinin SECOP Projesi kapsamında tercih edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Talep olduğu sürece projeyi sürdürmeyi düşündüklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kursumuz geçen yıl bir fikir olarak ortaya çıktı ve bu yıl açtık. Yarısı Suriye uyruklu, diğer yarısı Türk vatandaşlarımızdan olmak üzere 23 kursiyerimizle başladık. Birinci grubumuzun belgelerini verdik, şu anda da ikinci grup kursiyerlerimizle çikolata üretimine devam ediyoruz. Kursiyerlere de kurumumuza ait olan patentini de almış olduğumuz sosyal medya hesapları üzerinden ulaşıyoruz."

Yılmaz, bu tarz sosyal girişimcilik projelerini yapmaya devam etmek istediklerini dile getirdi.

Kadınların farklı iş alanlarıyla ailelerinin haricinde topluma da katkı sağladıklarını anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz aslında bu projeye başlarken öncesinde bir alan taraması yapıldı. Sektörde bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç olduğu söylendi ve biz de verdiğimiz bu eğitimle kadınlarımızı iş gücüne kazandırmayı hedefliyoruz. Projemiz 5 yıllık bir süreyi kapsıyor, ayda 1 grup açtığımızı düşünürsek 5 yıllık süre içerisinde dikkate değer sayıda kadınlara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. İlk grubumuzda 23 kursiyer vardı şu anki kursiyerlerle bu zamana kadar 46 kadına eğitim vermişiz."

116 saatlik eğitim veriliyor

Çikolata Eğitmeni Eda Günöz ise kadınların çalışma hayatında yer edinmesi için bu tarz projelerin önemli olduğu aktardı.

Günöz, kadınların hem sosyal faaliyet olarak hem de kendilerinin geçimlerini sağlayabilmeleri adına evde çikolata üretimi yapıp satışını sağlayabildiğini belirterek, "Ayrıca ailesine ve çevresine ekstra bir gelir kaynağı sağlamış oluyorlar. Kursumuzda herhangi bir satış söz konusu değil. Kursiyerler, burada el emeğiyle yapılan çikolataları aralarında paylaşıyor. Kendilerine geçim kaynağı oluşturmak isteyenler ise dışarıda satış yapıyor." dedi.

Günöz, kursun 116 saatlik bir eğitimden oluştuğunu aktararak, "Eğitimin sonunda uygulamalı ve yazılı sınavlarımız yapılıyor. Bu sınavlardan geçen öğrencilerimiz sertifikalarını alıyor. Sertifika sayesinde kendilerine iş imkanı sağlayacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Sibel Küçükoğlu ise kursta çeşit çeşit çikolata ürettiklerini belirterek, alacağı sertifikayla kendi iş yerini açmak istediğini belirtti.

Sevgi Gürler de "Çikolata üretimini öğrenip yapıp satmak istiyoruz. Evde oturacağımıza üretmemiz bizim için daha iyi." dedi.

Rana Khoja da çikolata yapmayı sevdiğini, bu alanda kendini geliştirmek için kursa katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

gaziantep, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kadınlara Çikolata Üretimi Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
11:33
Trump: Biz İran’a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:40:44. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kadınlara Çikolata Üretimi Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.