Gaziantep'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun

GAZİANTEP - Gaziantep'te faaliyet gösteren kafe ve restoranlar, yönetmeliğe uyum sağlamak için harekete geçti. İşletmeler, giriş kapılarına ve masalarına fiyat listelerini asarak veya koyarak, tüketicilerin görüşüne sundu. Bazı işletmeler, QR kod menü kullanımını da sürdürürken, bunun yanında fiyat listesi de bulundurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmeliğiyle, kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler, kapıda ve masalarda fiyat listesi göstermek zorunda kaldı. Bu sayede tüketiciler, sipariş vermeden önce fiyatları kolaylıkla görebilecek ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilecek.

"Devletimiz iyi ki bu yasayı çıkardı"

Yeni gelen fiyat listesi uygulamasının çok önceden yapılması gerektiğini vurgulayan İşletme Sahibi Uğur Dertli, "Yeni gelen uygulama çok önceden yapılması gereken bir uygulamadır. Ördüğünüz gibi biz çok önceden uygulamaya başlamıştık. Masalarımızda QR kod menü uygulamamız var. Bunu 2 yıl önce başlattık. Yeni gelen sistemde müşteri ne yediğini ve ne kadar ödediğini bilmeli. İçeri girişte görüyor ve masamızdaki menü fiyatlarına bakarak hesabını yapabiliyor. Bu çok güzel bir sistem oldu. Müşterilerden olumlu dönüş alıyoruz. Devletimiz iyi ki bu yasayı çıkardı. Biz de çok memnunuz bu durumdan" dedi.

"Bu sistemin daha önce olması gerekiyordu"

Fiyat listesinin giriş kapılarına ve masalara konulmasından çok memnun olduklarını dile getiren müşteri Zeynep Kılınç, " Bu sistemin daha önce olması gerekiyordu. Çok iyi oldu bu uygulama. Bazı kişilerin maddi durumu iyi olmaya bilir. Fiyatı bilmeden yemek yediğinizde ekstra bir hesap çıkıyor. Bu sebeple insanlar zorlanıyor. Ben bu sistemden çok memnunum. Bu uygulama daha önce olsaydı bizim için çok iyi olurdu" dedi.

"Bu sistem sayesinde bütçeme göre yemek söyleyeceğim"

Daha önce fiyat listesinin masalarda olmaması konusunda zor durumda kaldığını anlatan Kılınç, "Benim başıma daha önce bu durumla alakalı bir şey geldi. Bakiyemin yeterli olduğunu düşünüyordum. Restorana girdim. Menüde fiyatlar yoktu. Yemeğimi yedikten sonra ödeme yapmak istediğimde fiyat düşündüğümden çok daha yüksek olmuştu. Bu sistem sayesinde bütçeme göre yemek söyleyeceğim" diye konuştu.