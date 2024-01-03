 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun

Gaziantep'te faaliyet gösteren kafe ve restoranlar, Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği gereği fiyat listelerini giriş kapılarına ve masalara asarak veya koyarak tüketicilerin görüşüne sunuyor. Bu uygulama sayesinde müşteriler, sipariş vermeden önce fiyatları kolaylıkla görebilecek ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilecek. İşletme sahipleri ve müşteriler de bu yeni uygulamadan memnun olduklarını belirtiyor.

03.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:43
Abone Ol

Gaziantep'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun

GAZİANTEP - Gaziantep'te faaliyet gösteren kafe ve restoranlar, yönetmeliğe uyum sağlamak için harekete geçti. İşletmeler, giriş kapılarına ve masalarına fiyat listelerini asarak veya koyarak, tüketicilerin görüşüne sundu. Bazı işletmeler, QR kod menü kullanımını da sürdürürken, bunun yanında fiyat listesi de bulundurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yönetmeliğiyle, kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler, kapıda ve masalarda fiyat listesi göstermek zorunda kaldı. Bu sayede tüketiciler, sipariş vermeden önce fiyatları kolaylıkla görebilecek ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilecek.

"Devletimiz iyi ki bu yasayı çıkardı"

Yeni gelen fiyat listesi uygulamasının çok önceden yapılması gerektiğini vurgulayan İşletme Sahibi Uğur Dertli, "Yeni gelen uygulama çok önceden yapılması gereken bir uygulamadır. Ördüğünüz gibi biz çok önceden uygulamaya başlamıştık. Masalarımızda QR kod menü uygulamamız var. Bunu 2 yıl önce başlattık. Yeni gelen sistemde müşteri ne yediğini ve ne kadar ödediğini bilmeli. İçeri girişte görüyor ve masamızdaki menü fiyatlarına bakarak hesabını yapabiliyor. Bu çok güzel bir sistem oldu. Müşterilerden olumlu dönüş alıyoruz. Devletimiz iyi ki bu yasayı çıkardı. Biz de çok memnunuz bu durumdan" dedi.

"Bu sistemin daha önce olması gerekiyordu"

Fiyat listesinin giriş kapılarına ve masalara konulmasından çok memnun olduklarını dile getiren müşteri Zeynep Kılınç, " Bu sistemin daha önce olması gerekiyordu. Çok iyi oldu bu uygulama. Bazı kişilerin maddi durumu iyi olmaya bilir. Fiyatı bilmeden yemek yediğinizde ekstra bir hesap çıkıyor. Bu sebeple insanlar zorlanıyor. Ben bu sistemden çok memnunum. Bu uygulama daha önce olsaydı bizim için çok iyi olurdu" dedi.

"Bu sistem sayesinde bütçeme göre yemek söyleyeceğim"

Daha önce fiyat listesinin masalarda olmaması konusunda zor durumda kaldığını anlatan Kılınç, "Benim başıma daha önce bu durumla alakalı bir şey geldi. Bakiyemin yeterli olduğunu düşünüyordum. Restorana girdim. Menüde fiyatlar yoktu. Yemeğimi yedikten sonra ödeme yapmak istediğimde fiyat düşündüğümden çok daha yüksek olmuştu. Bu sistem sayesinde bütçeme göre yemek söyleyeceğim" diye konuştu.

Gaziantep\'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ticaret Bakanlığı, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:19:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te kafe ve restoranlarda fiyat listesi zorunluluğu uygulanıyor: Müşteriler memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement