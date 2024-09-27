Gaziantep'te Kamulaştırma Mağduriyeti Giderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Kamulaştırma Mağduriyeti Giderildi

Gaziantep\'te Kamulaştırma Mağduriyeti Giderildi

Gaziantep Valiliği, mirasçılara 3.5 ay sonra kamulaştırma bedelini yatırarak mağduriyeti giderdi.

27.09.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, Elif Yiğit adlı vatandaşın arsasını kamulaştırdı. Elif Yiğit'in mirasçıları, hisseyi valiliğe pazarlık usulü anlaşarak 205 bin TL'ye sattı. 45 günlük yasal süreçte mirasçılara para yatırılmadı. ANKA Haber Ajansı, aradan 3 buçuk ay geçmesine rağmen Gaziantep Valiliği'nin mirasçılara parayı yatırmadığını gündeme getirdi. Haberimizin ardından mirasçılara para yatırıldı ve mağduriyet giderildi.

Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi 546 ada 5 parselde kayıtlı, imar planında resmi kurum alanı olarak ayrılan ve niteliği tarla olan, Elif Yiğit adına kayıtlı 59.93 metrekarelik kısmın valilik makamının 31 Ocak 2024 tarih ve 162696 sayılı oluruyla kamulaştırılmasına karar verdi.

Valilik, kamulaştırılacak olan taşınmazın, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 3. maddesi ile değişik 8. maddesi uyarınca pazarlıkla anlaşarak satın almak istedi. Elif Yiğit'in mirasçıları, 59.93 metrekarelik hisseyi Gaziantep Valiliği ile pazarlık usulü anlaşarak sattı. Bunun karşılığında mirasçılara 205 bin Türk Lirası ödeneceği bildirildi.

2942 sayılı kanunun ilgili maddesinde, "İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir" hükmü yer almasına rağmen mirasçılara parası 45 gün içerisinde yatırılmadı.

ANKA Haber Ajansı, aradan 3 buçuk ay geçmesine rağmen Gaziantep Valiliği'nin mirasçılara parayı yatırmadığını gündeme getirdi. Söz konusu haberimizin ardından mirasçılara parası yatırıldı ve mağduriyet giderildi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep Valiliği, Yerel Haberler, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kamulaştırma Mağduriyeti Giderildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da silahlar konuştu Bir kişi gözünden vuruldu Darıca'da silahlar konuştu! Bir kişi gözünden vuruldu
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
11:24 Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı Küresel kriz ünlü pizza devini de vurdu! İflas bayrağını çekip 127 şubesini tek tek satılığa çıkardı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:17 Kahreden ayrıntı Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi acı haberi telsizden duymuş Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş
11:14 Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü Evlilik hayali kuruyordu, yatak odası videolarıyla hayatı kabusa döndü
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
11:00 Hakkari’de ölümün teğet geçtiği an Direğe çarparak durabildi Hakkari'de ölümün teğet geçtiği an! Direğe çarparak durabildi
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 09:54:56. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kamulaştırma Mağduriyeti Giderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement