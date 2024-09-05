Gaziantep'te Kamyonla Çarpışan Otomobildeki Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Halilbaş Mahallesi'nde dün, İ.A. yönetimindeki 27 ASZ 755 plakalı otomobilin, Ö.Ç. kontrolündeki 02 AEP 592 plakalı kamyona arkadan çarptığı kazada yaralanan E.A, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.A'nın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildi.
Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğü öğrenildi.
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