Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Araban ilçesine bağlı kırsal mahallelerin yollarında başlatılan bakım onarım çalışmaları sürüyor.
Ekipler, Gökçepayam ile Aşağı Yufkalı mahalleleri arasındaki yolda yama ve sıcak asfalt çalışmaları yapıyor.
Vatandaşlar, aşırı sıcaklardan dolayı bozulan yollarda yapılan bakım onarım çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kırsal Yollara Bakım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?