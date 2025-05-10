Gaziantep'te Kupa Finali Hazırlığı: 20 Ton Baklava Satışı Bekleniyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kupa Finali Hazırlığı: 20 Ton Baklava Satışı Bekleniyor

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Gaziantep, 14 Mayıs'taki Kupa Finali için baklava üretimini artırdı. 30 bin taraftara 20 ton baklava satılacak.

10.05.2025 14:14
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Kupa finali Gaziantep'i hareketlendirdi: 20 ton baklava satışı bekleniyor

GAZİANTEP - 14 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Gaziantep'te baklava üretiminde büyük bir artış yaşanırken şehre gelmesi beklenen ortalama 30 bin taraftar için yaklaşık 20 ton baklava satışı bekleniyor.

UNESCO tarafından gastronomi kenti unvanını alan Gaziantep, futbolun büyük heyecanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak olan kentte hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, özellikle baklava üretiminde büyük bir artış yaşanıyor. Final karşılaşması için şehre gelmesi beklenen yaklaşık 35 bin taraftara ortalama 20 ton baklava satılması bekleniyor.

Gastronomisiyle ve tarihi mekanlarıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası Finali vesilesiyle hem mutfağını hem de misafirperverliğini futbolseverlere sunmaya hazırlanıyor. Şehirdeki işletmeler, final günü Gaziantep'e akın edecek taraftarlara unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatmak için gün sayıyor.

"Baklavada hijyen ve fiyat politikasına dikkat ediyoruz"

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, büyük final için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ifade etti. Katmerci, "Ülkemizin iki güzide takımı Trabzon spor ve Galatasaray'ın Gaziantep'imizde yapacağı final maçı için esnaflar olarak ve vatandaş olaraktan sabırsızlıkla o günü bekliyoruz. Dün Gaziantep Valimizin önderliğinde yapmış olduğumuz toplantı ve neticesinde yapacağımız toplantılar genelinde hem şehrimizde gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde hazırlamak, karşılayabilmek için hijyenden tutunuz da fiyat politikasından ve gelen müşterilerimizin ve misafirlerimizin memnun ayrılabilmesi için gerekli tüm çalışmalarımızı bize düşen ne varsa son derece titizlikle yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"20 tona yakın baklava satışı yapmayı bekliyoruz"

Katmerci, "Gaziantep'imize gelecek olan yaklaşık 30 bin misafirimizin bu tabi günü birlik olmayacak en azından bir gün önceden gelip bir gün sonradan dönecek şekilde en azından o günü özel bize bir bayram sevinci yaşatacağını umuyoruz. En azından Gaziantep genelinde bir 20 tona yakın bir baklava ve bunun akabinde de kebap çeşitlerimizin satışını yaparaktan gastronomi şehrine yakışır bir şekilde inşallah misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacağımızı umuyoruz. Gastronominin başkenti olan Gazi şehrimizde birbirinden kıymetli misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Yeni bir turizm sezonumuz başlıyor. Bu Galatasaray-Trabzon spor maçından ve akabinde tüm vatandaşlarımızı Gazi şehrimizde bekliyoruz. Hem gastronomi hem tarih alanındaki birbirinden lezzetli birbirinden görsel olaraktan süper olan Gaziantep'imize herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kupa Finali Hazırlığı: 20 Ton Baklava Satışı Bekleniyor - Son Dakika

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