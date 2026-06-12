Gaziantep'te LGS için 30 bin öğrenci hazır - Son Dakika
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Gaziantep'te LGS için 30 bin öğrenci hazır

12.06.2026 19:12
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Gaziantep'te LGS kapsamında 30 bin 212 öğrenci sınava girecek, güvenlik önlemleri alınacak.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında kentte 30 bin 212 öğrencinin sınava gireceğini bildirdi.

Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS kapsamındaki merkezi sınavın kent genelinde 90 binada, 1628 salonda ve 6 bin 131 görevlinin katkısıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Sınava girecek 30 bin 212 öğrenciye seslenen Çeber, bugüne kadar gösterdikleri emek ve gayretin karşılığını alacaklarına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sınav süresince güvenlik güçlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımız görevlerinin başında olacaktır. Sınav yapılan okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek faaliyetlere müsaade edilmeyecektir. Kıymetli hemşehrilerimden de özellikle ricam, öğrencilerimizin dikkatini dağıtabilecek davranışlardan kaçınarak bu önemli günde onlara destek olmalarıdır. Küçük bir hassasiyet, bir evladımızın geleceğine büyük katkı sağlayacaktır. Sınava girecek tüm şahinlerime gönülden başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te LGS için 30 bin öğrenci hazır - Son Dakika

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