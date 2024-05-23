Gaziantep'te Lise Mezuniyet Töreninde Balon Patlaması: 10 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Lise Mezuniyet Töreninde Balon Patlaması: 10 Öğrenci Yaralandı

Gaziantep\'te Lise Mezuniyet Töreninde Balon Patlaması: 10 Öğrenci Yaralandı

Gaziantep'te Ayıntap Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı. Yaralı öğrenciler, Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.05.2024 19:59
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Gaziantep'te bir lisenin mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonların patlaması sonucu 10 öğrenci hafif yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki Ayıntap Anadolu Lisesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Kutlamalar sırasında helyum dolu balonlar henüz öğrenilemeyen bir nedenle patladı.

Patlama sonucu vücutlarında yanık oluşan 10 öğrenci olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Ayıntap Anadolu Lisesinde bugün saat 16.00'da düzenlenen mezuniyet töreninde helyum gazlı balonların patlaması sonucu 10 öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralı öğrenciler Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin hayati tehlikesi olmamakla birlikte üç öğrencimizin yüzlerinde hafif ve kalıcı olmayan yanık izi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Gaziantep, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Lise Mezuniyet Töreninde Balon Patlaması: 10 Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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