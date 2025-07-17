4 TUTUKLAMA
Gaziantep'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden market çalışanı İ.Ç. ile G.Ç., İ.Ç. ve M.Ç. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla, Y.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Market Gaspı: 4 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?