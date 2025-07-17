Gaziantep\'te Market Soygunu: 4 Tutuklama

Gaziantep'te, bir zincir marketin bankaya yatırılmak üzere götürülen parasının gasbedilmesiyle ilgili yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

14 Temmuz'da meydana gelen olayda, zincir market çalışanı İ.Ç, markete ait 3 milyon lirayı bankaya yatırmak için yola çıktı.

Değirmiçem Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'na geldiğinde, motosikletli 2 kişi tarafından önü kesilerek silahla alıkonulduğu ve ıssız bir yere götürülerek İ.Ç'deki paranın silah zoruyla gasbedildiği iddiası üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 günlük araştırma sonucunda, 15 kilometrelik alan tarandı, yaklaşık 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı.

Soyguncularla işbirliği yapmış

Ekipler, market çalışanı İ.Ç'nin, G.Ç, M.Ç, E.K, Y.K. B.A. ile işbirliği yaptığını ve olaya soygun süsü verilmek istendiğini belirledi.

Zanlılardan B.A. Bursa'da, diğer zanlılar ise Gaziantep'teki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, olayda kullanılan silah ve çalınan paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.Ç, M.Ç, B.A ve İ.Ç tutuklandı.

Zanlı Y.K savcılık işleminin ardından E.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.