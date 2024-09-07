Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devriildi: 2 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devriildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

Gaziantep\'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devriildi: 2 Ölü, 21 Yaralı

Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikap, hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

07.09.2024 20:48
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Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan pikabın, hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Ahmet Gussen yönetimindeki 27 MC 6480 plakalı pikap, Oğuzeli- Karkamış kara yolunun 10. kilometresinde, Ertuğrul Tamer idaresindeki 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan 23 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cevahir El Hamid ile İsmail El İsmail, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Yaralıların yabancı uyruklu olduğu ve Oğuzeli ilçesinde tarlada çalıştıkları, işlerini bitirdikten sonra pikap ile evlerine gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devriildi: 2 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Tarım İşçilerini Taşıyan Pikap Devriildi: 2 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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