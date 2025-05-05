Gaziantep\'te Motosiklet Hırsızlığı

GAZİANTEP'te binanın önüne park edilen motosiklet çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nasır D.'ye ait 27 ALY 165 plakalı motosiklet, park edildiği binanın önünden bir kişi tarafından çalındı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin motosikletin direksiyon kilidini kırdığı ve araca binip uzaklaştığı yer aldı. Olayın ardından motosikletini bulamayan Nasır D., durumu polis ekiplerine bildirdi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.