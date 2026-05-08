Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 293 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Gaziantep'te narkotik bağlantılı kara para aklama operasyonunda 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu, 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK raporları doğrultusunda narkotik suçlardan kaynaklanan kara para aklanmasına yönelik yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, lüks araçlar, daireler ve düğün salonunun yer aldığı 293 milyon 400 bin liralık mal varlığına el konuldu.

Ayrıca 29 şüpheli ile 4 şirkete ait banka hesapları bloke edildi.

Öte yandan örgütlü narkotik ticareti yaptığı belirlenen 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda da 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 13'ünün cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.