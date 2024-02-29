Gaziantep'te Nizip Çayı'nın kirlenmesini önleyecek biyolojik arıtma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika
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Gaziantep'te Nizip Çayı'nın kirlenmesini önleyecek biyolojik arıtma tesisi faaliyete geçti

Gaziantep\'te Nizip Çayı\'nın kirlenmesini önleyecek biyolojik arıtma tesisi faaliyete geçti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, günlük 37 bin metreküplük kapasiteli Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin faaliyete geçtiği belirtildi. Tesiste, Nizip Çayı'nın temiz akacağı ve hem endüstriyel hem de evsel atıkların arıtılacağı ifade edildi.

29.02.2024 11:29  Güncelleme: 11:33
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Gaziantep'te Nizip çayının kirlenmesini önleyecek Nizip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi faaliyete başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, günlük 37 bin metreküplük arıtma kapasiteli tesisle Nizip Çayı'nın temiz akacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, "Bu tesisin en büyük özelliği hem endüstriyel atıkları arıtması hem de evsel atıkları arıtması. 37 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin 30 bin metreküplük kısmı evsel, diğer kısmı endüstriyel atıklardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Nizip Çayı'nın kirlenmesini önleyecek biyolojik arıtma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Nizip Çayı'nın kirlenmesini önleyecek biyolojik arıtma tesisi faaliyete geçti - Son Dakika
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