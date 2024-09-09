Gaziantep'te Öğrencilere ve Öğretmenlere Ulaşım İndirimi

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Gaziantep'te öğretmen ve öğrenciler, okulun ilk gününden itibaren toplu taşıma araçlarını yüzde 10 indirimli kullanmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor şehri Gaziantep hedefi için Gaziantep Valiliği ve diğer kurumlarla beraber çalıştıklarını belirtti.

Öğretmenlerin toplu taşıma araçlarını daha çok kullanılması talebinin kendisine iletildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, ne kadar çok toplu taşımayı kullanırsa, bu şehrin ulaşımı rahatlayacak, şikayetler azalacak. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz ne yaparsa onu yapıyor. Biz de 'Eğitim Şehri Gaziantep'te yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek bir müjde vermek istiyorum. Arkadaşlarıma verdiğim talimatta hocalarımız ne derse buna dikkat edeceğiz dedik ve ulaşımda daha ekonomik, yeşil ulaşımı tercih etmeleri için öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin toplu taşıma biletlerini yüzde 10 indirdik. Eğitim camiasının her zaman emrinde ve hizmetindeyiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise müjde için Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.