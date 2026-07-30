Gaziantep\'te orman yangını

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Köksalan mevkiinde ziraat alanında çıkan orman yangınına Kahramanmaraş ve Gaziantep itfaiye daire başkanlığına bağlı itfaiye araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı toplam 30 araçla müdahale etti. Kontrol altına alınan orman yangınının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

Fotoğraf: Nuray UZATMAZ/Gaziantep,