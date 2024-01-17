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Gaziantep'te PKK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te PKK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP'te polis ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yapan 5 kişiyi takibe aldı. Takip sonrası gözaltı kararı verilen şüphelilere şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 327 fişek, 1 şarjör ile yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep\'te PKK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı
17.01.2024 - 09:47,
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GAZİANTEP'te terör örgütü PKK propagandası yapan 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yapan 5 kişiyi takibe aldı. Takip sonrası 5 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 327 fişek, 1 şarjör ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te PKK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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