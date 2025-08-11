Gaziantep'te polis otosuyla çarpışan otomobildeki sürücü hafif şekilde yaralandı.
Merkez Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 Nolu Cadde'de, Ali Rıza Kabakçı yönetimindeki 27 BCU 413 plakalı otomobil, polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçtaki Kabakçı, yaralandı.
Hasar alan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Polis Oto ile Kaza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?