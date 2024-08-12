Gaziantep\'te pres makinesine sıkışan işletme sahibi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde pres makinesine sıkışan bir işletmenin sahibi öldü.

Tekstilkent Mahallesi'nde ambalaj üreten bir işletmenin sahibi Mustafa Taş (23), henüz belirlenemeyen nedenle pres makinesine sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.