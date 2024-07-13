Gaziantep'te Sahte Zeytin Yağı Üreten İşletmeye Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Sahte Zeytin Yağı Üreten İşletmeye Para Cezası

Gaziantep'te gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde sahte zeytin yağı ürettiği belirlenen bir işletmeye para cezası verildi. Denetimler sonucunda kayıt dışı olarak faaliyet gösteren ve boya ve aroma maddesi kullanarak zeytinyağı görünümü veren ürünler imha edildi. İşletmeye kayıt belgesi olmadığı ve hijyen kurallarına uymadığı için idari para cezası uygulanırken, analiz sonuçlarına göre işletme hakkında suç duyurusunda bulunulacak ve tüketicilere etiketsiz tenekelerdeki yağlara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılacak.

13.07.2024 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde sahte zeytin yağı ürettiği belirlenen işletmeye para cezası verildi.

Valilik koordinasyonunda belediyelerin ilgili birimleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt dışı olarak faaliyet gösteren ve sahte zeytin yağı üreten bir işletme tespit edildi.

İşletmenin boya ve aroma maddesi kullanarak zeytinyağı görünümü verdiği ürünler imha edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İşletmeye kayıt belgesi olmadığı için ve hijyen esaslarına uymadığı için idari para cezası uygulanmıştır. Üretilen ürünlerden numune alınmış ve analiz sonuçlarına göre işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Zeytinyağı olduğu iddia edilen etiketsiz tenekelerdeki yağlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Düşük fiyata satılan bu tür ürünlerin güvenilir gıda olmadığı bilinmelidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, Gaziantep, Zeytin, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Sahte Zeytin Yağı Üreten İşletmeye Para Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
08:35 Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL’ye onay verdi Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı için 12 bin TL'ye onay verdi
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
09:19 Bülent Ersoy’un garsona ’’Çirkinsin’’ demesi tepki çekti Bülent Ersoy'un garsona ''Çirkinsin'' demesi tepki çekti
08:24 Beşiktaş, transferi açıkladı Ciro Immobile İstanbul’a geldi Beşiktaş, transferi açıkladı! Ciro Immobile İstanbul'a geldi
08:09 Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı Sette yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin davasında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 11:35:35. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Sahte Zeytin Yağı Üreten İşletmeye Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement