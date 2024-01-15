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Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te 15 yaşındaki bir genç, kendisine yaptığı şaka nedeniyle tartıştığı 18 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
15.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:45
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Gaziantep'te S.S.Ç. (15), kendisine şaka yaptığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Mehmet Şerif Şahin'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

ŞAKALAŞIRKEN TARTIŞIP BIÇAKLADI

Dün akşam saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde Mehmet Şerif Şahin, arkadaşı S.S.Ç. ile şakalaştığı sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S.Ç., yanındaki bıçak ile Mehmet Şerif Şahin'i yaraladı. Şahin'i kanla içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şahin'i Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahin, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası ailesine teslim edilirken, şüpheli suç aleti ile yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Mehmet Şerif, Tekstilkent, Olay, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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