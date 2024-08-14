Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Gaziantep\'te şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Mustafa Doğan Ortaş yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 15:18
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İlçenin Yamaçoba Mahallesi'nde Mustafa Doğan Ortaş yönetimindeki 27 AZB 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Kader (35), Umut (9), Ozan (6) ve Çınar Ayaz Orbaş (5), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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