Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 3 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 1 otomatik tabanca ve 1 havalı tüfek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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