Gaziantep'te Silahlı Kavga: Bir Ölüm, Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Silahlı Kavga: Bir Ölüm, Bir Yaralı

Gaziantep\'te Silahlı Kavga: Bir Ölüm, Bir Yaralı
04.03.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Eyüp Ceylan hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, alacak meselesinden husumetli olduğu H.K. tarafından tabancayla vurulan Eyüp Ceylan (24), hayatını kaybetti. Kavgada, Ceylan'ın yanındaki arkadaşı İsmet Kaya da ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Ceylan ve arkadaşı İsmet Kaya, caddede yürürken husumetlisi H.K. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.K. üzerindeki tabancayla Eyüp Ceylan ve arkadaşı İsmet Kaya'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 arkadaş yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Eyüp Ceylan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı İsmet Kaya'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Kavga, Eyüp, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Silahlı Kavga: Bir Ölüm, Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:52
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
Ünlü isim 21 yaşındaki OnlyFans içerik üreticisine aşık olup yuvasını dağıttı
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:18:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Silahlı Kavga: Bir Ölüm, Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.