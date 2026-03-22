Gaziantep'te Silahlı Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

22.03.2026 19:29
Motosikletle seyir halindeyken saldırıya uğrayan Arif Kocaoğlu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'te motosikletiyle seyir halindeyken husumetlisi Yakup İ.'nin silahlı saldırısına uğrayıp, ağır yaralanan Arif Kocaoğlu (20), tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin şüphelisi Yakup İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, bir hafta önce akşam saatlerinde Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki Arif Kocaoğlu'nu otomobil ile takip eden husumetlisi Yakup İ., ara sokaktan caddeye çıktığı sırada silahlı saldırıda bulundu. Yakup İ.'nin açtığı ateşte vurulan Kocaoğlu, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli, otomobiliyle bölgeden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kocaoğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kocaoğlu, doktorların müdahalesine rağmen bir haftalık yaşam savaşanı kaybetti. Kocaoğlu'nun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kocaoğlu'nun motosiklet üzerinde silahlı saldırıya uğradığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera kaydında, Kocaoğlu'nun vurulma anı ve şüpheli otomobilin hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayın ardından çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Yakup İ.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında feci şekilde darbettiler Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Cadde ortasında feci şekilde darbettiler! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Otobüste mide bulandılar anlar Yolcu saniye saniye kaydetti Otobüste mide bulandılar anlar! Yolcu saniye saniye kaydetti
Lüleburgaz’da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da demirci dükkanında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi

19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:18
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi Yüzde 90 ihtimal verildi
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
Advertisement
