Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

Gaziantep\'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Gaziler Mahallesi'nde 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, silahlı saldırıya maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.

17.02.2024 00:04
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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 10 Nolu caddede 35 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, silahlı saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kimliğini tespit etmeye çalıştığı şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.????????

Kaynak: AA

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