Gaziantep\'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde kahvehanede oturan Hasan Kaplan (25), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Kaplan, kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.