Gaziantep'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce silahlı suç örgütüne yönelik 31 adrese helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 1 otomatik tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 319 fişek, 2 el telsizi ve 6 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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