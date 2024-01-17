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Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Gaziantep'te dün gece itibariyle oluşan ve sabaha karşı etkisini artıran sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Bu durum ana caddelerde trafik yoğunluğuna neden oldu. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi. Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Gaziantep\'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
17.01.2024 - 09:05,
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Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kenttte dün gece itibariyle oluşan ve sabaha karşı etkisini artıran sisin görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürmesi nedeniyle ana caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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