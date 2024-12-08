Gaziantep\'te Suriyeliler Sevinç Gösterisi Düzenledi

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GAZİANTEP'TE DE SURİYELİLER KUTLAMA YAPTI

Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Gaziantep'te Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Millet Camii avlusunda toplanan yüzlerce Suriyeli sevinç gösterisinde bulundu. Gaziantep'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,