GAZİANTEP'TE DE SURİYELİLER KUTLAMA YAPTI
Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Gaziantep'te Esad yönetimi kontrolünü kaybetmesi üzerine sabah erken saatlerinde Millet Camii avlusunda toplanan yüzlerce Suriyeli sevinç gösterisinde bulundu. Gaziantep'te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Suriyeliler Sevinç Gösterisi Düzenledi - Son Dakika
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