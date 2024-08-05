Gaziantep\'te Temmuz Ayında 127 Bin 444 Araç Denetlendi

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 444 sürücü denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ayında yapılan denetimlerde, bin 303'ü ticari, 3 bin 602'si yük taşımacılığı yapan araç olmak üzere toplam 127 bin 444 araç denetlendi.

Denetimler kapsamında, 22 bin 218 araç plakasına Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden tespit edilen ihlallerden, 17 bin 420 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 10 bin 925 araca hız ihlali yapmaktan, 6 bin 449 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 6 bin 431 motosiklet sürücüsüne koruyucu başlık takmamaktan, 10 sürücüye drift yapmaktan, 12 bin 964 sürücü ve araç plakasına da diğer ilgili trafik ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 3 bin 318 araç ise trafikten men edildi.