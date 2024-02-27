Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı

Gaziantep\'te terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin propagandasını yaptığı belirlenen A.D isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 16:03
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Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK-PYD/ YPG'nin propagandasını yaptığını belirledi.

Ekipler, Oğuzeli ilçesinde ikamet eden A.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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