Gaziantep'te tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İ.G. (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarpıp viyadükten düştü.
Kazada tırda bulunan A.B. (64) ile M.G. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan tır sürücüsü İ.G, aynı araçtaki G.B. (64), otomobil sürücüsü A.Ç. ile otomobilde bulunan R.D. (31), sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan tır sürücüsü İ.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Tır Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?