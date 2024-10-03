Gaziantep'te tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

03.10.2024 09:47
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Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde kontrolden çıkan tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı.

3. Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 Z 9487 plakalı tır, kavşakta kontrolden çıkarak Hasan G. idaresindeki 27 S 3870 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te tırın çarptığı işçi servisindeki 13 kişi yaralandı - Son Dakika

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