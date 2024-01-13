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Gaziantep'teki trafik eğitim parkında 54 bin öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik eğitim parkında 54 bin öğrenciye eğitim verildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki trafik eğitim parkında 54 bin 361 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Şehitkamil Belediyesi tarafından Belkıs Mahallesi'nde çocukları eğlendirerek eğitmeyi, geleceğin sürücü ve yayalarını bilinçli olarak yetiştirmeyi hedefleyerek açılan trafik eğitim parkında her gün yaklaşık 120 öğrenci eğitim görüyor.

Gaziantep\'teki trafik eğitim parkında 54 bin öğrenciye eğitim verildi
13.01.2024 - 19:50,
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki trafik eğitim parkında 54 bin 361 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Belkıs Mahallesi'nde çocukları eğlendirerek eğitmeyi, geleceğin sürücü ve yayalarını bilinçli olarak yetiştirmeyi hedefleyerek açılan trafik eğitim parkında her gün yaklaşık 120 öğrenci eğitim görüyor.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanan öğrenciler, trafik sinyalizasyonundan kavşaklara, yaya geçitlerinden görevli araçlarına kadar içerisinde her şeyin bulunduğu minyatür şehirde ders yapıyor.

Eğitim parkının bu haftaki konuğu İmam Çoban İlkokulu öğrencileri olurken, öğretmenleri Deniz Polat, burada uygulama imkanı olduğu için okulda verdikleri trafik derslerinden daha etkili olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin polislerden aldığı eğitimlerin çok faydalı olduğunu anlatan Polat, "Buradaki eğitimlerle öğrencilerimizde trafik bilinci oluştuğuna inanıyorum. İlerde kurallara uyan bir yaya ve daha dikkatli bir sürücü olacaklarına inanıyorum. Verilen eğitimlerden çok memnun olduk. Böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için başta Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eğitimlerin kendileri açısından önemli olduğunu belirten 4. sınıf öğrencisi Yiğit Ata Temir de akülü araçlara binerek sürüş yaptıklarını ve derslerin kendileri açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'teki trafik eğitim parkında 54 bin öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika
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