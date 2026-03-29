Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
R.T. (59) idaresindeki 73 SE 116 plakalı tır, Nurdağı ilçesi Aşağı Olucak mevkisinde karşı istikametten gelen B.O. (44) yönetimindeki 38 HJ 210 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri B.O'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı diğer sürücü ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
