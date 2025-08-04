GAZİANTEP'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Veysel Taş (23) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Burç Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. yönetimindeki 35 EB 5972 plakalı otomobil ile A.D.'nin kullandığı 27 YD 805 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde A.D.'nin kullandığı otomobildeki Veysel Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Taş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?