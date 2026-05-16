Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Hatay Bulvarı üst geçit yakınlarında, İ.Y. (33) yönetimindeki 33 HU 745 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?