Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Nurdağı'nda otomobil, cip ve tırların karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil, cip ve iki tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı yakınlarında İsmail Doğruyol (46) idaresindeki 42 AEN 20 plakalı otomobil, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır ve cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Lütfiye Doğruyol (63) ile 3 yaşındaki Mert Asaf Doğruyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Melek Doğruyol (36) ile Muhammed Mete Doğruyol (11) ve Sadullah Çitil sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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