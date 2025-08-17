Gaziantep\'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
