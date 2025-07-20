Gaziantep'in İslahiye ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Karayuluk (56) idaresindeki 31 N 8557 plakalı hafif ticari araç, İslahiye- Hassa karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak takla attı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, sürücü Karayuluk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, seyir halindeki hafif ticari aracın bariyerlere çarptıktan sonra takla atması yer alıyor
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?