Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
E.D. (34) idaresindeki 07 ACP 883 plakalı hafif ticari araç Değirmencik Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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