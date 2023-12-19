 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Terme'de defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Terme'de defnedildi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran'ın cenazesi, Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi. Türk bayrağına sarılı tabutu Hüseyinmescit Mahallesi'nde getirilen Duran için Hüseyinmescit Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Duran'ın cenazesi, aynı yerdeki kabristanlığa defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koçyiğit, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep\'te trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Terme\'de defnedildi
19.12.2023 - 13:27,
Abone Ol

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran'ın cenazesi, Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verildi.

Türk bayrağına sarılı tabutu Hüseyinmescit Mahallesi'nde getirilen Duran için Hüseyinmescit Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Ömer Ergül tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Duran'ın cenazesi, aynı yerdeki kabristanlığa defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Koçyiğit, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Alemdar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep, Oğuzeli, Samsun, Terme, Trafik Kazaları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Terme'de defnedildi - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar

Son Dakika
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
11:23 Borusan Gemlik'teki fabrikasını başka ülkeye taşıyor! Dev tesis satılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:33:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te trafik kazasında hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Abdulsamet Duran, Terme'de defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement