Gaziantep'te Trafik Sıkışıklığına Kalıcı Çözüm

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda yaşanan sıkışıklıkları gidermek için Fevzi Çakmak Bulvarı ve Kemal Köker Caddesi'nde düzenlemeler yaptı. Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası inşaatı sırasında ayrılan 10 metrelik alan ulaşıma kazandırıldı. Bölgeye iki yeni şerit eklendi ve otobüs durağı peron alanı oluşturularak toplu taşıma araçlarının trafiğe etkisi azaltıldı.

Kemal Köker Caddesi'nde ise enerji nakil hatları yer altına alındı ve altyapı yenilendi. Başkan Fatma Şahin, çalışmaları yerinde inceledi ve muhtarlar ile esnafla görüştü. Şahin, küçük dokunuşlarla büyük sorunları çözdüklerini belirterek, katılımcı belediyecilik anlayışıyla yeni bir model hayata geçirdiklerini söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve ise yapılan çalışmaların trafik akışına sağladığı katkılar hakkında teknik bilgiler verdi.