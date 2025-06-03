Gaziantep\'te Tragedi: Aile, Kazada Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatlarını kaybeden acil tıp teknisyeni Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları Atlas Mete (1) ile Eylül'ün (6) için İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Kazada yaralanan Ahmet Kestanlıoğlu, sedye ile getirildiği törende ölen çocuklarının peluş bebeklerine sarıldı.

Aydınlar Mahallesi'nde cumartesi gece geç saatlerde Yunus Emre Kuvrağ yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Yunus Emre Kuvrağ ile İsmail Volkan Deler ve hafif ticari araç sürücünün eşi Gülistan Kestanlııoğlu ile çocukları Atlas Mete ve Eylül yaşamını yitirdi.

Acil tıp teknikeri olan Gülüstan Kestanlıoğlu ve çocukları için Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Akhan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARININ PELUŞ BEBEKLERİNE SARILDI

Eşi ve 2 çocuğunun öldüğü kazada yaralı olarak kurtulan Ahmet Kestanlıoğlu alana sedye ile getirildi. Yakınlarının teselli ettiği Kestanlıoğlu'nun çocuklarının peluş bebeklerine sarılması yürekleri dağladı. Törende okunan duaların ardından anne ve 3 çocuğunun cenazeleri memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.