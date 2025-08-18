Gaziantep\'te Tramvay Kazası

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tramvayın çarpması sonucu yaralandı.
Profesör Muammer Aksoy Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen A.K'ye (45), vatmanı açıklanmayan tramvay çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.K, sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
