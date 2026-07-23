Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama

Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama
23.07.2026 12:00
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Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen gözaltına alınan 70 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 ay teknik ve fiziki takip yaptı.

Bu kapsamda 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 505 gram kokain, 17 kilo 706 gram sentetik uyuşturucu, bin 550 uyuşturucu hap, 30 gram esrar, 37 kök kenevir, 100 gram uyuşturucu sıvı, 13 cep telefonu, 2 iklimlendirme ve ısıtma sistemi ekipmanı, 7 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 70 tabanca fişeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 56 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika

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