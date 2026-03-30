Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramada 570 ve 470'er gram iki ayrı uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 144 fişek ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.